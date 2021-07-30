Белгород, 30 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Автомобиль, пытавшийся разъехаться со встречной машиной, чудом не свалился в обрыв на узкой дороге в селе Рождественка Яковлевского горокруга Белгородской области. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались властям на отсутствие обочин и разросшиеся кусты, из-за которых не видно края дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

High Contrast Автомобиль УАЗ-452

Об опасной ситуации рассказала подписчица паблика «Чёрный Список Строитель». Женщина пояснила, что местные жители давно боятся аварий на опасном участке. Но если селяне знают узкие места дороги, то гостям сложно разобраться в обстановке. Вечером 29 июля в ДТП чуть не попали два неместных автомобилиста — пытаясь разъехаться, водитель УАЗ-452 «ушёл» с дороги, в итоге машина повисла над обрывом на своих мостах.

«Слава Богу, что она удержалась и не упала! К слову там обрыв 1,5−2 метра, могло бы всё закончиться летальным исходом для трёх семей. Мы сами просто физически не в силах обустраивать село! Почему наш глава администрации сам пилит деревья в Гостищево? Почему мой сын и муж, приезжая в 20 часов с работы, должны идти косить и вырубать то, что должны делать ваши работники, нам за это не платят!» — обратилась к администрации горокруга подписчица.

Женщину поддержали другие пользователи, которые неоднократно обращались к властям с просьбой если уж не расширить, то обозначить обочины, и скосить высокую траву.

«В селе Рождественка, дорожный проезд в удовлетворительном состоянии. Шириной 3,5 метра, в двух местах имеется водоотводная труба в дорожном полотне с входными и выходными каналами. Инцидент произошёл при разъезде встречного транспорта на участке водоотведения. Соответствующие знаки, обозначающие узкое место, будут установлены в ближайшее время. Покос обочин и обрезка нависающих ветвей клёна производится в данный момент. Общая вырубка запланирована на осенне-зимний период этого года», — ответили в паблике 30 июля с аккаунта администрации Яковлевского горокруга.

Жители попросили чиновников горокруга «не приписывать себе работы по покосу травы, поскольку этим занимается глава поселения» и надеются, что для того, чтобы ситуация изменилась, не должно произойти ДТП с летальным исходом.