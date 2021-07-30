Москва, 30 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы запретил работу Samsung Pay в России, но точка в деле еще не поставлена, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Pixabay.com Samsung

«27 июля 2021 года в окончательной форме изготовлено решение Арбитражного суда г. Москвы, в соответствии с которым ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и компании Самсунг Электронике Ко., Лтд (Корея) запрещено использование продукции, включающей в себя платёжный сервис «Samsung Рау».

Такие требования предъявила в своем иске компания СКВИН СА (Швейцария), заявившая, что при функционировании сервиса платежей «Samsung Рау» используется запатентованное ею изобретение.

Иск был подан 17 февраля 2020 года и суду потребовалось 1,5 года на выяснение всех обстоятельств.

По делу была назначена судебная патентоведческая экспертиза, выводы которой склонились в пользу правообладателя СКВИН СА (Швейцария). По ходатайству сторон эксперт был также допрошен в судебном заседании.

Представитель ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» возражал против законности выводов экспертов, но суд посчитал эти доводы неубедительными.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение одного месяца со даты его принятия, то есть по 27 августа 2021 года.

Не сомневаюсь, что такая жалоба со стороны ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» поступит», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, работа платёжного сервиса Samsung Pay в России оказалась под угрозой. Причиной для запрета сервиса в стране может стать патентный спор со швейцарской компанией «Сквин СА».

Читайте также: В России могут запретить платёжную систему Samsung Pay