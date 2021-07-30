Москва, 30 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На космодром Плесецк в Архангельской области отправили третью ракету-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5». Об этом сообщил 30 июля источник в ракетно-космической отрасли.

Мультимедиа.минобороны.рф Пуск «Ангары» с космодрома Плесецк

Поставку таких ракет в Плесецк ранее запланировали во втором и четвёртом кварталах 2021 года, это следовало из материалов, опубликованных в мае на сайте госзакупок.

«Блоки ракеты «Ангара-А5» отправлены железнодорожным транспортом из Москвы в Плесецк», — сообщил источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что Центр Хруничева обязался изготовить шесть ракет «Ангара-А5» для лётных испытаний по договору с оборонным ведомством РФ. Как сообщало ИА, пуски двух из них состоялись в 2014 и 2020 годах.

Третий пуск, как и прежде с макетом космического аппарата, запланирован в третьем квартале текущего года. Во время этого пуска испытают новый разгонный блок «Персей».

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