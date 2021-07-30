Москва, 30 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Около двух миллиардов рублей будет направлено Правительство РФ Севастополю на обеспечение сбалансированности бюджета. Об этом было заявлено 30 июля на заседании Правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Деньги будет направлены, в частности, на оплату труда сотрудников учреждений здравоохранения города-героя.

Как сообщало ИА REGNUM, также Правительством России было принято решение выделить более двух миллиардов рублей Крыму на капитальный ремонт и реконструкцию водоводов в регионе.