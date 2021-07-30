Цхинвал, 30 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Вспышка африканской чумы свиней в Южной Осетии распространилась в Ленингорском районе республики. Об этом 30 июля сообщила агентству «Рес» пресс-секретарь администрации района Анжела Кокоева.

Borisoglebsk.bloknot-voronezh.ru Чума свиней

«Исследования проводились в РФ. В местах, где зарегистрирован очаг инфекции, проводится полный комплекс мероприятий по её предотвращению. Всего в районе на сегодняшний день в личных подсобных хозяйствах пало 29 свиней», — сказала Кокоева.

Она сообщила, что вспышки инфекции выявили в посёлке Ленингор и селе Раздахан. В районе начали создавать дизбарьеры для предотвращения дальнейшего распространения болезни, проводятся профилактические мероприятия.

Стоит отметить, что в середине июля в Цхинвальском районе Южной Осетии возле грузинской границы была зафиксирована первая в этом году вспышка африканской чумы свиней. В Комитете государственной безопасности республики предположили, что это может быть связано с деятельность лаборатории Лугара в Грузии.