Саратов, 30 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Саратовской области с начала года произошло 29 лесных низовых пожаров на общей площади 406,8 га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировали 38 лесных возгорания на площади 221,23 га, сообщает 30 июля пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Лесному фонду нанесен ущерб в текущем году в размере более 40 тыс. рублей. На тушение пожаров потратили около 98 тыс. рублей.

По 21 пожару отказано в возбуждении уголовных дел, по остальным возгораниям вопрос решается.

Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. К ним отнесли 15 лесных пожаров на площади 196,12 га. Второй причиной возникновения лесных возгораний стал неконтролируемый пал сухой травы — 11 пожаров на площади 122,6 га. Два пожара на площади 88,1 га произошли из-за сухой грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 31 июля по 4 августа в большинстве районов Саратовской области сохранится высокая пожароопасность (4 класс), местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Читайте также: В Саратовской области ожидаются ливни, грозы и град

Читайте также: В Саратове на пожарах погибли 22 человека