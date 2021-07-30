Екатеринбург, 30 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Свердловской области прекратят работу пять районных судов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В частности, с 1 августа 2021 года перестанут функционировать Байкаловский, Заречный, Новолялинский, Слободо-Туринский и Тугулымский районные суды. Кроме того, будет упразднено постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы.

Изменения помогут равномерно распределить нагрузку на судей, а также сократить сроки рассмотрения дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сократили число судей в Уставном суде .