Ижевск, 30 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева прокомментировала ситуацию в Ижевске, когда девочку на инвалидной коляске в матерью не пустили в кафе. «Как и большинство жителей Удмуртии, возмущена этой историей», — написала омбудсмен.

Марина Круглякова ИА REGNUM Инвалидная коляска – не приговор

«26 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-инвалиды и их сопровождающие должны обслуживаться вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи и ЖКХ, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры и других организациях. Это еще раз подчеркивает актуальность проблемы. Но, видимо, услышали не все», — констатирует Авдеева.

Омбудсмен отметила, что связалась с семьей девочки. Ребенок прекрасно учится в школе, участвует в конкурсах.

«Мама девочки не хотела публичной огласки, потому что такая ситуация произошла с их семьей впервые. Тем не менее, считаю, что это недопустимо с точки зрения создания равных условий для всех жителей», — подчеркнула Авдеева.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля мама тринадцатилетней девочки, прикованной к инвалидной коляске, подвезла дочь к кафе «Нами», расположенному по адресу: Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ. Однако почему-то девочке с мамой было отказано в предоставлении места в кафе. Один из посетителей предложил отдать свой столик, но это также не помогло, и мама с дочерью покинули заведение.

По данному факту проводит проверку прокуратура. «В ходе проверки прокуратурой будут выяснены обстоятельства и причины происшествия, проверено исполнение законодательства о социальной защите инвалидов со стороны предприятия общественного питания», — отметили в надзорном органе, заверив, что в случае выявления нарушений будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

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