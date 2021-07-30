Москва, 30 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В России ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся достаточно напряжённой. Об этом 30 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряжённой», — сказала она.

При этом есть субъекты, где ситуация стабилизировалась. В их числе Попова назвала Московскую область. По её словам, регион успешно справился с подъёмом заболеваемости коронавирусом за четыре недели. Здесь на сегодня наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом и снижение заболеваемости.

«Это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большой регион, огромная агломерация, успешно справился с подъёмом», — подчеркнула Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 июля, за последние сутки в РФ выявили 23 564 случая заражения SARS-CoV-2, общее число заболевших с начала пандемии достигло 6 242 066. Среди регионов по числу заражений лидируют Москва (3481), Санкт-Петербург (1916), Подмосковье (1453).