Пекин, 30 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan вывел на авторынок Китая новую модификацию кроссовера X-Trail последнего поколения. Об этом сообщается на сайте NjCar.ru.

Пресс-служба Nissan Серийная версия нового Nissan X-Trail

Дизайн нового автомобиля будет выполнен в духе Nissan Rogue, который появился на рынке в Соединенных Штатов в 2020 году. Салон рестайлинговой модели может похвастаться более крупным, чем у базового авто, тачскрином мультимедийной системы и новыми материалами отделки.

Новинка укомплектована современным 1,5-литровым турбированным двигателем с переменной степенью сжатия и модернизированной системой привода 4×4. Максимальная производительность кроссовера достигает 204 л. с. (300 Нм). Мотор передаёт на колёса крутящий момент от вариатора Xtronic CVT.

Среди полезных опций модели можно отметить систему ухода от столкновений, а также адаптивный круиз-контроль и систему полуавтономного вождения.

Напомним, компания Nissan планирует вложить 1 млрд фунтов стерлингов (102,02 млрд рублей) в расширение завода по производству аккумуляторных батарей в городе Сандерленд (Великобритания).

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