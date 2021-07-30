Москва, 30 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Более двух миллиардов рублей будет выделено Республике Крым решением правительства РФ на обеспечение надёжной подачи питьевой воды. Об этом 30 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в Правительстве России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Грязная вода

Деньги направят на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов в регионе.

«Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, находясь в поездке по ЮФО, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крым обеспечен пресной водой на ближайшие два года.