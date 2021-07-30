Минск, 30 июля 2021, 14:37 — REGNUM Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года, заявил 30 июля президент страны Александр Лукашенко.
Напомним, по итогам республиканского референдума в Белоруссии была принята обновлённая Конституция с нормой, согласно которой внесение изменений и дополнений в ряд разделов Основного закона (Конституции) осуществляется только через референдум.
Лукашенко накануне финала президентской кампании 2020 года обещал провести и местный референдум в Бресте, и общереспубликанский по новому проекту Конституции, однако не выполнил своих обещаний.