Минск, , 14:37 — REGNUM Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии пройдет не позднее февраля 2022 года, заявил 30 июля президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет», — цитирует его БелТА.

Напомним, по итогам республиканского референдума в Белоруссии была принята обновлённая Конституция с нормой, согласно которой внесение изменений и дополнений в ряд разделов Основного закона (Конституции) осуществляется только через референдум.

Лукашенко накануне финала президентской кампании 2020 года обещал провести и местный референдум в Бресте, и общереспубликанский по новому проекту Конституции, однако не выполнил своих обещаний.