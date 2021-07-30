Вологда, 30 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Вологодской области под колесами грузового поезда погиб 22-летний житель Череповца.

Грузовой поезд

Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе в УМВД, трагедия произошла на 478 километре перегона Череповец — Хемалда.

«Машинист грузового поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в ведомстве.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Архангельске тепловоз сбил 18-летнюю девушку, она получила сотрясение головного мозга.