Москва, 30 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 20,3 млн рублей для центра занятости «Моя карьера» и УЦ «Профессионал». Об этом 30 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Peoples Temple Jonestown Gallery Обучение

Средства будут направлены из бюджета Москвы, они предназначены для обучения безработных граждан. Освоить профессию смогут люди, имеющие особы потребности — например, молодёжь от 14 лет, многодетные родители, пожилые люди, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также малообеспеченные жители и москвичи, имеющие ограничения по здоровью.

Этим категориям горожан предоставляется бесплатное профессиональное обучение, в 2021 году его смогут пройти 19 тыс. человек. Их обучают «Копирайтингу», «Основам цифровой грамотности», «SMM-ведение страниц в социальных сетях» и другим специальностям в сфере информационных технологий, строительства, ремонта, транспорта и логистики.