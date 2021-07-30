Москва, 30 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В ближайший год нет оснований ждать падения мировых цен на нефть, сталь и другое сырье, от экспорта которого зависит российская экономика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз Сбербанка о 7-процентной ключевой ставке ЦБ РФ и его решение улучшить прогноз по росту российской экономики в 2021 году до 4,2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Сбербанк обычно отличается критическим взглядом на состояние российской экономики, но даже он повысил прогнозы. Российская экономика действительно восстанавливается быстрее многих. Этому способствуют пиковые цены на нефть, сталь и другое сырье на мировых биржах. Мы слишком завязаны на эти ресурсы. В ближайший год оснований для резкого снижения цены нет, — сказал Ковригин. — К сожалению, ЦБ РФ продолжает ужесточать денежно-кредитную политику с целью борьбы с инфляцией, хотя она пока не достигла целевых показателей. Поэтому вполне можно допустить повышение ставки и в дальнейшем. Однако так ли помогает борьбе с инфляцией повышение ключевой ставки? Сейчас больше наблюдается инфляция предложения. Немало предприятий в год пандемии сократили производство или даже закрылись. Предложение сократилось — отсюда инфляция. Зачем добивать производство сейчас ужесточением политики?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ может пройти массовое закрытие отделений банков.