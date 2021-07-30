Москва, 30 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Сектор мобильной связи, будучи одной из ключевых высокотехнологичных составляющих российского общества (как, впрочем, любого современного социума), в то же время является сферой, наиболее чутко реагирующей на любые изменения в структуре социально-экономических отношений, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Сотовая антенна

«На рынке операторов данного вида услуг сложилась ситуация, создающая благоприятные условия, как для чисто конкурентного механизма формирования стоимости продукта, так и для организации ценового паритета, на базе неформализованного картельного соглашения.

Последнее обстоятельство, разумеется, противоречит рыночным принципам и однозначно оценивается Федеральной антимонопольной службой, как нарушение существующего законодательства.

Однако тенденция к выравниванию предложений от мобильных операторов, причем с очевидно выраженным трендом на удорожание услуг, определяется объективными факторами.

Сам характер деятельности требует регулярных вложений в совершенствование технологии, что предполагает нарастание издержек. Растущие расходы, неизбежно перекладываются на конечного потребителя.

Происходить для пользователя это может не очень заметно, растягиваясь во времени и размываясь по сопутствующим сервисам, активно навязываемыми операторами.

Сам по себе, потребительский спрос на базовую продуктовую линейку в данной сфере имеет естественные границы, связанные как с демографией, так и реальными финансовыми возможностями населения.

В этом смысле, конструирование цены, включающей в себя предельные издержки операторов связи, превращается в общее дело компаний, предлагающих данный вид услуг, что подкрепляется ярко выраженным олигополистическим характером рынка. Таким образом, удорожание — это долговременная тенденция, связанная с реальными издержками и ограниченной конкуренцией.

Данная ситуация сохраняется в периоды относительно стабильного периода социально-экономического развития. Однако, на определенных отрезках развития общества, связанных с перестройкой потребительских приоритетов и изменением структуры доходов населения возникают ситуации открывающие возможности для локализованного передела рынка.

И здесь, операторы мобильной связи проявляют гибкость и фантазию, подстраивая сущее предложение под определенные социальные группы (предъявляющую наибольший спрос именно в данный момент времени), а также приспосабливаясь к региональным особенностям потребительского рынка.

Подобная ситуация сложилась в период пандемии и локдауна, когда при падении доходов населения, резко возрос спрос на услуги связи.

Операторы отреагировали очень быстро, снизив среднюю стоимость и нарастив пакет услуг. Динамичное восстановление экономики и рост номинальных доходов россиян, породили возможности для возврата к более дорогим моделям обслуживания населения, что определило соответствующую реакцию со стороны профильных компаний.

Долгосрочный тренд на удорожание услуг мобильной связи, разумеется, сохранится. Однако, эта тенденция, не носит однозначно линейного характера, периодически подвергаясь коррекции со стороны реально складывающейся рыночной конъюктуры.

Потребитель же, должен пользоваться любой возможностью, для минимизации своих затрат на мобильную связь, очень внимательно оценивая необходимость сопутствующих сервисов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость минимального пакета мобильной связи в России в I полугодии 2021 года выросла на 16% и составила 326 руб. в месяц.

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