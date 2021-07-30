В Астраханской области скончались ещё 11 пациентов с COVID-19
Астрахань, 30 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 30 июля подтверждено 11 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
Палата для больных COVID-19
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Всего скончались 1095 человек.
За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 36 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.