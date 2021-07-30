Ярославль, 30 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» анонсировал продажу абонементов на хоккейные матчи «только вакцинированным» болельщикам. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт клуба.

Арена-2000

«Локомотив» сообщил фанатам, что в ближайшее время начнет продажу абонементов на домашние матчи сезона Континентальной хоккейной лиги 2021−2022 годов.

«Локомотив» обязан соблюдать действующие в регионе эпидемиологические ограничения, вызванные пандемией коронавируса. По этой причине велика вероятность продажи абонементов исключительно вакцинированным болельщикам. Просим вас обратить особое внимание на данное обстоятельство», — говорится в заявлении ярославского клуба.

Стоит заметить, что в завершившемся хоккейном сезоне «Локомотив» вовсе отказался от продажи абонементов. В начале сезона болельщики на игры вообще не допускались, а на игры плей-офф квота составляла 75 процентов от вместимости стадиона в Ярославле.