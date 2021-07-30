Москва, 30 июля 2021, 14:36 — REGNUM Учения Североатлантического альянса (НАТО) Agile Spirit («Проворный дух») в Грузии вызывают озабоченность России. Об этом 30 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По словам замглавы российского МИД, на протяжении последних лет количество учений НАТО возросло и у многих из них антироссийская направленность.
«С учетом общего военного планирования НАТО, которое все больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними (учениями НАТО в Грузии Agile Spirit) следим и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Отметим, учения Agile Spirit 2021, в которых принимают участие 12 стран — членов НАТО, и Азербайджан, Грузия и Украина, начались 26 июля.