Москва, , 14:36 — REGNUM Учения Североатлантического альянса (НАТО) Agile Spirit («Проворный дух») в Грузии вызывают озабоченность России. Об этом 30 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Александр Грушко Nato.int

По словам замглавы российского МИД, на протяжении последних лет количество учений НАТО возросло и у многих из них антироссийская направленность.

«С учетом общего военного планирования НАТО, которое все больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними (учениями НАТО в Грузии Agile Spirit) следим и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Отметим, учения Agile Spirit 2021, в которых принимают участие 12 стран — членов НАТО, и Азербайджан, Грузия и Украина, начались 26 июля.