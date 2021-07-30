Кызыл, 30 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Туве сменился подозреваемый в убийстве десятимесячного младенца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, обвинение в совершении преступления предъявлено 22-летней родственнице ребёнка.

Следственное управление СКР по Туве В Туве убили 10-месячного младенца

29 июня 2021 года родители убитого оставили её в качестве няни и уехали в район. По версии следствия, женщина начала распивать алкогольные напитки с приятелем.

«В ходе совместного распития спиртного между женщиной и её знакомым на почве ревности возникла ссора, в ходе которой женщина замахнулась и нанесла удар ножом в сторону мужчины, у которого на руках находился ребёнок, в связи с чем удар пришёлся в спину ребёнка», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу, где он спустя некоторое время скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство малолетнего».

Напомним, ранее в совершении преступления подозревали собутыльника няни. Однако, как отмечается, в ходе следственных действий были добыты доказательства о причастности к убийству самой женщины, ранее судимой за совершение тяжкого преступления.