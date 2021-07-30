Москва, 30 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В России в I полугодии 2021 года средний минимальный тариф на сотовую/мобильную связь увеличился на 16%, до 326 рублей в месяц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Content Review.

Pixabay.com Мобильный телефон

По данным исследования, в падению коронавируса в связи с падением доходов населения операторы стремились сделать услуги более доступными, а сейчас начали увеличивать цены. Эксперты считают, что средний рост тарифов по рынку не превышает 5%.

Самая доступная стоимость мобильной связи в Москве, Югре, Магаданской и Сахалинской областях и на Ямале. Самая дорогая сотовая связь оказалась в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции в России могут вырасти цены на услуги мобильной связи.

Читайте также: Мобильная связь в России может подорожать на 15%