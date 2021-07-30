Париж, , 14:35 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в летнюю резиденцию на юге страны. Здесь, в форте Брегансон, он проведет несколько дней отпуска, сообщает телеканал BFMTV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

В Елисейском дворце отметили, что Макрон проведёт на юге «плодотворный» отпуск, так как во Франции сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. Так, на 4 августа запланировано его онлайн-участие в международной конференции по помощи Ливану.

Кроме того, Макрон займётся подготовкой к председательству Франции в Европейском союзе и началу учебного года. Он поработает над инвестиционным планом до 2030 года и вопросами, связанными с пандемией. Никаких визитов в порту Брегансон не ожидают, уточняет издание Politico.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что французская нация в долгу перед Французской Полинезией из-за ядерных испытаний, которые проводились в Тихом океане в 1966—1996 годах.

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