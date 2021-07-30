Вашингтон, 30 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Дополнение Echoes of the Eye для приключенческой игры Outer Wilds получило новый трейлер. Его опубликовали на официальном YouTube-канале издательства Annapurna Interactive.

Mobius Digital Outer Wilds

В Echoes of the Eye геймерам предстоит «разгадать величайших секрет солнечной системы» и исследовать новые локации. Релиз дополнения ожидается 28 сентября 2021 года.

Напомним, что релиз оригинальной Outer Wilds состоялся в 2019 году. Игра получила множество положительных отзывов и была удостоена нескольких наград.