Астрахань, 30 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Более десяти тысяч обращений направили жители Астраханской области на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Kremlin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

Из них более 50% систематизировано и направлено в отраслевые министерства и ведомства. Половина из них уже находится в работе региональной исполнительной власти и муниципалитетов. В компетенции федеральных органов государственной власти находятся 15% обращений.

Больше всего вопросов касалось мер социальной поддержки семей с детьми, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий и благоустройства городских и сельских территорий.

По данным областного правительства, по итогам пресс-конференции Путина, которая про8шла 17 декабря 2020 года, было проработано 75% обращений астраханцев.