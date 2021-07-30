Уфа, 30 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

(сс) putevodnik ДТП

Сообщается, что 30 июля в Белорецком районе на автотрассе Уфа — Белорецк около села Серменево столкнулись автомобили ВАЗ — 2114, Mitsubishi Outlander и LADA Granta.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия получил не совместимые с жизнью травмы водитель LADA Granta.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии один человек погиб в результате наезда автомобиля на дерево.