Москва, 30 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. РФ может предложить Китаю такую цену говядины, которую не смогут себе позволить другие аграрные страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал новость о том, что по экспорту говядины в Китай в 2021 году РФ смогла обогнать Аргентину, Бразилию и Австралию.

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«Да, действительно, импорт говядины (включающий в себя охлажденную говядину, замороженную говядину, говяжьи субпродукты) составляет порядка 720 тысяч тонн, что в районе 40% от ежегодного потребления говядины в год на территории РФ. И на сегодняшний день это огромная цифра. Да, мы ежегодно продолжаем насыщать внутренний рынок говядиной собственного производства, которая не имеет конкуренции в ценовом плане на фоне импортированной. Но эти темпы очень медленные — порядка 3−5% в год. До полного обеспечения внутреннего рынка такими темпами и существующими методиками нам ещё очень далеко, — сказал Ермоленко. — С другой стороны, потребление говядины в мире тоже растёт, а на фоне низкой себестоимости нашей говядины она становится очень привлекательной для экспорта. Когда-то давно мы очень много говядины завозили из Казахстана, но сейчас даже начали экспортировать».

Как подчеркнул Ермоленко, Китай по итогам 2020 года также начал активно проявлять интерес к российской говядине.

«Она для них интересна не только с точки зрения ее цены, но и с точки зрения доставки. Поэтому при правильной организации экспорта с Китаем РФ может дать такую конечную цену на говядину, которую не смогут предложить другие аграрные страны», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в России потребительские цены на говядину и баранину могут оставаться без изменений до начала осени 2021 года.