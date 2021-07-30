Тбилиси, 30 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Грузию скоро должна поступить крупная партии вакцины от COVID-19. Об этом 30 июля заявил на брифинге Национального центра по контролю заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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«Завтра в страну доставят серьёзное количество доз вакцины Pfizer. 168 000 доз, которые были приобретены на государственные средства», — сказал глава NCDC.

Гамкрелидзе добавил, что в стране нет недостатка в вакцинах от COVID-19. Он также отметил, что в Грузии сложилась сложная эпидемиологическая обстановка, и призвал жителей страны соблюдать меры профилактики пандемии.

Стоит отметить, что в Грузии хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 за 2,5 месяца получили более 460 тыс. человек или около 10% населения. Полный курс вакцинации прошли около 150 тыс. жителей, что составляет около 4% населения.