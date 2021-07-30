Джакарта, 30 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. На встрече между министром туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно и послом Индонезии в Катаре обсуждалась возможность сотрудничества в сфере туризма, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Pixel2013 Туризм

«Это наш быстрый шаг к укреплению двустороннего сотрудничества с Катаром, чей инвестиционный, торговый и туристический секторы получили международное признание», — заявил министр туризма Индонезии.

В 2019 году Индонезию посетили 1989 туристов, а продолжительность пребывания составила от 6 до 29 дней.

В 2018 году Катар принял активное участие во Всемирной конференции по креативной экономике, проходившей на Бали (Индонезия).