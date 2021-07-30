Рим, 30 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Сети появилось видео испытаний модернизированного вседорожника Lamborghini Huracan. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале The Mint 400.

The Mint 400 Модернизированный Lamborghini Huracan

Модернизировало авто компания B is for Build. Обновлённая модель получила название Jumpacan. Салон нового автомобиля тюнеры взяли от суперкара Lamborghini с мотором V10. Остальные агрегаты и элементы машина получила новые.

У обновлённой модели Huracan подвеска позволяет справляться со сложными участками бездорожья гораздо лучше, чем это делает обычный Huracan.

Машина оснащена новой трубчатой рамой, специальной системой подвески для бездорожья, 35-дюймовыми передними и 37-дюймовыми задними колёсами, а также тормозной системой от Ford Mustang Shelby GT500.

В качестве силового агрегата у внедорожника стоит атмосферный мотор V10 рабочим объёмом 5,2 литра. «Движок» сочетается с механической трансмиссией.

Напомним, до конца лета нынешнего года на мировом авторынке появится последний автомобиль компании Lamborghini с двигателем внутреннего сгорания. Это авто получит название Lambo, а в качестве силовой установки у неё будет мотор V12.

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