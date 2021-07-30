Реутов, Московская область, 30 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Реутовский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко в мошенничестве с недвижимостью с ущербом почти на 10 млн рублей и приговорил его к шести годам лишения свободы, передает 30 июля корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба главы республики Ингушетия Сергей Милейко

«Назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — вынес приговор судья Артём Филимонов.

Кроме того, Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Милейко задержали в декабре 2020 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурировало нежилое помещение, оформленное на его супругу. В Росгвардии заявили, что Милейко уволили ещё летом 2019 года.

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