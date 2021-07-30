Симферополь, 30 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Участники массовой драки в Симферополе, кадры с которой накануне, 29 июля, облетели Сеть, претензий друг к другу не имеют, таким образом, конфликт можно считать исчерпанным. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на источник.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Росгвардия

Как уточняется, мужчина, пострадавший в драке, к своему обидчику претензий не имеет. Сам нарушитель уже привлечён к административной ответственности. Особо подчёркивается, что в драке оружия никто не использовал.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт произошёл между группой гостей Крыма (по данным местных СМИ, из Чечни) и местными жителями, всего в нем приняли участие около десяти человек. Когда на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, уже в присутствии правоохранителей один из участников конфликта ударил другого. Его задержали, после чего гости устроили словесную перепалку и с полицейскими. В Сети пользователей особо возмутил именно последний факт.

МВД Крыма начало проверку по данному факту. 30 июля инцидент прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — он назвал его «частным фактом», отметив, что случае неповиновение или угрозы правоохранителям должны наказываться по закону вне зависимости от национальной принадлежности.