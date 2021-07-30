Ярославль, 30 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Ярославле пассажиру рейсового автобуса ошпарило ноги горячим антифризом. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru Ремонт автобуса в ПАТП-1

Происшествие случилось в автобусе №8, который совершает регулярные рейсы между ТРК «Вернисаж» и 15 микрорайоном Ярославля.

«После Добрынинского моста около заправки мужчина, который сидел рядом со мной, начал резко вставать. Сначала я подумал, что он остановку пропустил, а потом на меня что-то горячее попало. Сначала я тоже ничего не понял, а потом смотрю — пар повалил. Мужчина вскочил, и прямо из-под нас что-то начало течь. Скорее всего, не вода, а какой-то тосол или антифриз. Что-то такое зеленого цвета и очень горячее. Мужчине повезло, что он был в штанах. Я сидел в шортах. Если бы мы сидели наоборот, то ожоги до шрамов точно были бы», — рассказал очевидец случившегося.

После этого автобус остановился. Пострадавшему мужчине предоставили аптечку. От вызова скорой он отказался. В мэрии Ярославля знают о происшедшем. Ситуацию прокомментировал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

«28 июля на маршруте №8 ПАТП-1 в процессе движения автобуса слетел патрубок системы охлаждения (который конструктивно располагается под пассажирским сидением), из него небольшой струёй брызнул антифриз на пассажира. Водитель самостоятельно починил данную неисправность и продолжил движение», — пояснил Сергей Волканевский.

После окончания рейса водитель отправился в ремонтный цех, где неисправности устранили. Сам автобус марки «Лиаз» 2013 года выпуска.