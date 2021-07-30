Вашингтон, 30 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Соединённые Штаты сегодня утром, 30 июля, прибыл рейс с первой группой граждан Афганистана, которых Вашингтон пообещал вывезти из страны в рамках операции «Убежище союзников». Об этом сообщили в Белом доме.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

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«Сегодняшний день является важной вехой, поскольку мы продолжаем выполнять наше обещание тысячам афганских граждан, которые служили плечом к плечу с американскими войсками и дипломатами в Афганистане в течение последних 20 лет», — заявил президент США Джозеф Байден, приветствуя прибывших.

Глава государства поблагодарил «этих храбрых афганцев» за оказываемую Вашингтону поддержку.

«Сегодня я с гордостью говорю им: «Добро пожаловать домой», — заявил американский лидер.

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Он также отметил, что, несмотря на вывод войск, США «продолжат поддерживать Афганистан, оказывая поддержку в области безопасности, гуманитарную помощь и помощь, необходимую для дальнейшего развития».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена согласилась вывезти из Афганистана тысячи афганцев, работавших на США в качестве переводчиков, пока консульство занимается рассмотрением их визовых заявлений. Решение принято из-за опасений, что афганские граждане, помогавшие американским войскам, будут убиты талибами (представители организации, деятельность которой запрещена в РФ), когда США окончательно покинут Афганистан.