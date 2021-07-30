Саратов, 30 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 30 июля прошли 530 835 человек, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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За сутки привились 6016 жителей. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 409 145 человек, прирост за прошлый день — 9384 жителя.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 30 июля 1729 человек.

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