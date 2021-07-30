Лондон, , 14:20 — REGNUM Космическое командование в составе британских Королевских ВВС, которое должно защищать интересы страны в космосе, создали в Великобритании. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что штаб-квартира Космического командования находится в Хай-Уиком к западу от Лондона.

При этом отмечается, что создание этого подразделения — это «важный шаг для обеспечения защиты интересов Великобритании в космосе», который будет реализовываться в раках ранее дополнительных инвестиций в размере £1,4 млрд в космическую сферу на протяжении следующих десяти лет.

«Способность работать в космосе еще больше укрепляется за счет увеличения финансирования обороны на £24 млрд в течение следующих четырех лет, как было объявлено премьер-министром в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-службы.

«По мере того как наши противники развивают свои космические возможности, нам жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить себе преимущество в борьбе в этой быстро развивающейся области. Создание Космического командования — это важный шаг в нашем стремлении эффективно работать в космосе», — заявил по этому поводу министр по вопросам оборонных закупок страны Джереми Куин.

Также указывается, что в ведение новой структуры будет входить надзор за всем развитием космического потенциала в минобороны страны по трем основным направлениям: космические операции, подготовка и наращивание космических кадров и потенциал для разработки, а также доставки программ космического оборудования.

Кроме того, добавляется, британским Космическим командованием будут выполняться обязательства страны в рамках Объединенной инициативы по космическим операциям с участием семи стран: Австралии, Канады, Франции, Германии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Великобритания пожертвовала ряду стран, включая Индонезию, 9 млн доз вакцины от коронавируса.