Москва, 30 июля, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Группа Cream Soda и певица Алёна Свиридова представили ремейк песни «Розовый фламинго» и клип на него. Ролик доступен на YouTube-канале «Чикен Карри» с 30 июля.

Фламинго

В съёмках клипа приняли участие историк Евгений Понасенков, актёр Никита Кукушкин и комик Александр Гудков. За первый час после публикации ролик посмотрели более 82 тыс. человек, а 9,6 тыс. человек поставили ему отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что оригинальная композиция «Розовый фламинго» вышла в 1994 году. Именно эта песня первой принесла популярность Алёне Свиридовой.