Ярославль, 30 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Ярославская область за последние пять лет поднялась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата с 25 на 8 место. Об этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал на пресс-конференции, посвящённой пятилетию работы в регионе.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

За пять лет работы команды Дмитрия Миронова в экономике области произошло немало позитивных изменений. Были созданы три территории опережающего социально-экономического развития, резидентами которых стало более тридцати компаний.

«Вырос валовый региональный продукт, развивается промышленность. В ближайшее время в Тутаеве откроется завод «Айсберри» по производству мороженого. А это порядка тысячи новых рабочих мест и серьёзные инвестиции в экономику региона. Значительную роль в этой работе — реализации масштабных инициатив — играет привлечение зарубежных и отечественных инвесторов. Хотел бы отметить, что работа проведена очень большая, очень активно и охотно инвесторы идут в регион», — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Эксперты высоко оценивают экономическое развитие Ярославской области за последние пять лет. По словам президента Торгово-промышленной палаты Ярославской области Натальи Рогоцкой, рост позиций в рейтинге стал следствием системной работы регионального правительства.

«Рейтинг, наверное, не самоцель. Но, конечно, это огромная победа и огромный успех Ярославской области. Подняться на 17 пунктов с 2016 года, войти в десятку, учитывая то, что все регионы к этому стремятся — это очень важно. Любой инвестор, выбирая какой-то регион для заземления, эту информацию изучает в первую очередь. Область повышает свои инвестиционные возможности. Это не просто строчка в рейтинге, это огромная работа, которая была проведена по снижению административных барьеров, уменьшению сроков согласований», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Рогоцкая.

Значительную роль в росте инвестиционной привлекательности сыграла и поддержка правительством области малого и среднего бизнеса, полагает президент ЯрТПП.

«Нельзя отдельно рассматривать инвестиционную привлекательность от той работы, которая велась по созданию ТОСЭР и развитию в них всей необходимой инфраструктуры. Сказалась и поддержка малого и среднего предпринимательства. Это и «Мой бизнес», и «Центр экспорта». Всё это делается на достаточно высоком уровне, и предприниматели это чувствуют. И, конечно, мы сохраняем динамику развития промышленности, продолжается рост промышленного производства. Вот это, пожалуй, главное», — говорит Наталья Рогоцкая.

Эксперт отметила личный вклад главы региона в развитие экономического потенциала Ярославской области.

«Любой руководитель — это команда. Экономический блок правительства под руководством Максима Авдеева работает очень грамотно, хорошо выстраивает коммуникации с бизнесом. И, безусловно, велик вклад губернатора, потому что значительная часть решений по инвестициям, развитию экономики, принимается только на федеральном уровне, и Дмитрий Юрьевич задействует личные ресурсы для того, чтобы эти решения принимались в пользу нашей области», — рассказала Наталья Рогоцкая.

По данным правительства области, объём инвестиций в экономику Ярославской области за последние пять лет составил 438 миллиардов рублей.