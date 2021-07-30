Париж, 30 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Приключенческая игра Stray, в которой геймеры будут управлять котом, обзавелась новым трейлером. Его опубликовали на официальном YouTube-канале PlayStation.

pixelbay Кот

Stray расскажет о бродячем коте, который пытается выбраться из футуристичного города и найти свою семью. Игрокам предстоит много путешествовать, решать загадки обретать новых друзей.

Релиз Stray состоится в начале 2022 года. Игра будет доступна на консолях PS4 и PS5.