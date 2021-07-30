Сербия, 30 июля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Проект газопровода-интерконнектора, который должен связать Сербию с Болгарией на юге и Венгрией на севере, будет завершен в срок. Об этом 30 июля заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, который вместе с президентом Сербии Александром Вучичем проконтролировал ход работ на строительстве компрессорной станции «Великая Плана».

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«Что касается меня, я очень доволен. Эта компрессорная станция показывает, что проект газопровод-интерконнектора развивается в соответствии с контрактом. Теперь уже нет ни малейшего сомнения, что все будет доделано в срок. Сербия получит газ и станет транзитной страной для прокачки газа в Венгрию, а это значит увеличение доходов и повышение экономического и политического статуса страны. Здесь нет никакой политики, только экономика», — процитировал портал b92 слова посла России.

Напомним, что компрессорная станция «Великая Плана» — единственная на участке магистрального газопровода, который соединяется с «Турецким потоком» на границе с Болгарией, затем ведет в Сербию и дальше в Венгрию и Центральную Европу.