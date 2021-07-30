Москва, 30 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Завершение строительства газопровода стало возможным после договорённости между США и Германией, по которой после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», транзит российского газа через территорию Украины будет продолжен. Однако не всё так просто, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода «Северный поток — 2»

«История противостояния России и США по поводу достройки «Северного потока — 2» длинная. Были санкции США, из-за которых в декабре 2019 года строительство подводного участка трубопровода при готовности в 93,5% было приостановлено и в течение 2020 года было фактически парализовано.

В 2021 году уже новая администрация Байдена в апреле ввела ограниченные санкции против строительства газопровода. Но в конце мая, президент США Джо Байден заявил, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» «почти завершено» и введение новых санкций против проекта было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой.

Заявление было сделано перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, и кроме создания позитивного фона для саммита у президента США были и другие причины для такого высказывания. Участие в глобальной программе сокращения выбросов углекислого газа не предполагает поддержки американских газовиков для усиления их позиций в Европе.

А во-вторых Джо Байдену нужна была перезагрузка отношений с Европой после президентства Трампа. Скорее всего, и у Путина были взяты кое-какие обещания, возможно, что отказ от военного вторжения на Украину.

В результате введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» Россия получит ещё один путь поставок газа в Европу мощностью 55 млрд кубометров в год. Как это скажется на общей картине экспорта в Европу?

В 2020 году поставки России газа в Европу составили 158 млрд кубометров или около 80% всего своего экспорта. Потребление Евросоюза составляет чуть менее 400 млрд кубометров в год, таким образом, экспорт России это около 40% потребления Европы.

Получается, что Россия больше зависит от Европы, чем Европа от России. Перспективы дальнейшего наращивания экспорта туманны. Объём поставок сжиженного природного газа в Европу в 2020 году упал на 10%. Получается, что трубопроводный газ вытесняет сжиженный.

Для Европы диверсификация поставок газа растёт, а для России падает. Россия практически привязана трубопроводами к Европе. А при реализации глобальной программы сокращения выбросов, большинство стран Евросоюза будет через 15−20 лет углеродно нейтральными, и возможно сократят поставки газа.

Да, сейчас Россия выглядит бенефициаром договорённости между Германией и США и достроит газопровод. Но выиграет от этого больше Европа, США и Россия ничего не теряют, а Украине придётся сложно, так как поставки через её газотранспортную систему продолжаться, но в перспективе постепенно сократятся», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в издании «National Interest» вышла статья американского обозревателя Дианы Френсис о том, как Россия вынудила Запад дать согласие на достройку газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: NI заподозрил Россию в опасном «манёвре» перед запуском СП-2