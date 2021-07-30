Москва, , 14:17 — REGNUM Встреча с гендиректором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым запланирована у президента России Владимира Путина 30 июля. Комиссаров расскажет главе государства о работе по подготовке кадров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Алексей Комиссаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков отметил, Путин 30 июля работает в Кремле, по графику у него «день спокойной, внутренней работы». Открытым мероприятием будет встреча с Комиссаровым, который доложит президенту о работе совершенствованию компетенций и подготовке кадров и заинтересованных людей «молодых, не очень молодых и совсем не молодых».

Представитель Кремля отметил, что речь идёт о важном направлении работы, так как многие люди уже вовлечены в этот процесс. Путин хочет детально узнать, как «всё работает», он не раз встречался с участниками программ АНО.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году по инициативе Владимира Путина в России запустили платформу «Россия — страна возможностей», которая объединила образовательные, кадровые и социальные проекты по продвижению общественных инициатив. В 2018 году была создана АНО с тем же названием. Она проводит, в частности, всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России».