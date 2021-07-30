Тбилиси, 30 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» вышла из соглашения от 19 апреля с оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, так как этот документ отказались подписывать лидеры самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом 30 июля заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Глава грузинского правительства добавил, что остальные оппозиционные партии, присоединившиеся к соглашению, все месте имеют в парламенте только около 10%, поэтому реакция руководства ЕНД была наиболее важной. Также Гарибашвили напомнил, что при подписании этого документа в качестве посредников участвовали представители Евросоюза и США.

«Для нас была очень важна позиция «Национального движения» как главной оппозиционной и в то же время деструктивной партии. Они осознанно не подписали соглашение и нанесли оскорбление ЕС и США», — сказал грузинский премьер-министр.

Он добавил, что члены «Грузинской мечты» выполнили свои обязательства по соглашению «в одностороннем порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.