Москва, , 14:11 — REGNUM США не станет оказывать масштабную финансовую поддержку Украины. Об этом 30 июля заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По прогнозу эксперта, предстоящая встреча президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским едва ли будет носить выгодный для Киева характер. Более того, украинское руководство не сможет навязать Вашингтону свою повестку.

«Вряд ли у Байдена появится желание выстраивать серьезную публичную помощь Украине, вкладывать большие финансовые ресурсы. Этого не произойдёт. Все обещания по «Северному потоку — 2» — это в очередной раз Украине показали ее место», — сказал Маркелов.

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