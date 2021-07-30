Кишинёв, , 14:06 — REGNUM Американцы существенно повысили свою активность на пространстве бывшего СССР, активно вербуют своих ставленников, не стесняясь работать, если требуется, и против интересов Европейского союза, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 июля, комментируя высказывания президента Молдавии Майи Санду.

Как сообщалось ранее, Санду заявила, что новые власти Молдавии нуждаются в поддержке США для реализации своей политической программы, чтобы «максимально использовать исторический момент для своего дальнейшего развития».

«Санду, конечно, не сама так заявила. Американцы существенно повысили свою активность на пространстве бывшего СССР, активно вербуют своих ставленников, не стесняясь работать в этом плане, если требуется, и против интересов Европейского союза. Судя по недавней встрече Байдена с Тихановской, задача заключается в том, чтобы на западе — от севера до юга — замкнуть враждебное России полукольцо.

Соответственно, к этому заявлению нового президента Молдавии надо отнестись со всем вниманием. Надо ещё более серьёзно заняться Белоруссией, активнее работать на смену режима в Киеве, дальше и крепче прижимать прибалтов, помогать Приднестровью.

На юге, где у американцев задача примерно такая же, важно не упустить Армению, помочь ей в её сегодняшней сложной ситуации. Надо постараться снизить американское влияние в Грузии. При этом важно понимать, что в Закавказье и не только там Турция — это не противник, а союзник США. И соответственно её союзники — это и американские союзники», — отметил Михаил Демурин.