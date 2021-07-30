Москва, 30 июля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Клинические исследования российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» могут начаться лишь после окончания пострегистрационных клинических исследований. Об этом журналистам заявил глава центра «Вектор» Ринат Максютов.

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«К клиническим исследованиям на подростках мы готовы будем перейти сразу после регистрации вакцины на постоянной основе, после завершения пострегистрационных клинических исследований. В сентябре мы рассчитываем их завершить. После этого, если будет принято решение о проведении клинических исследований на подростках, мы готовы перейти на данное исследование», — сказал Максютов.

По его словам, сама «ЭпиВакКорона» при этом не изменится, как и схема её применения.