Белвью, США, 30 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Разработчики из студии Sucker Punch рассказали, почему игрокам придётся доплатить за версию Ghost of Tsushima для консоли PS5. Об этом 30 июля сообщает «Игромания».

Ghost of Tsushima

По словам разработчиков, геймеров ждёт не обычная улучшенная версия игры, а нечто большее. В частности, в Ghost of Tsushima появится полная синхронизация губ с японской озвучкой, поддержка адаптивных триггеров DualSense, более быстрые загрузки, работа в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду и многое другое.

Напомним, что «режиссёрская версия» Ghost of Tsushima выйдет 20 августа 2021 года. Игра также получит дополнение под названием Ikki Island.