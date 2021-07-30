Чебоксары, 30 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. На XVI Параолимпийских летних играх в Токио будут бороться за медали пять спортсменов из Чувашии. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве спорта республики.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

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В главных стартах четырёхлетия примут участие легкоатлеты Елена Иванова (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), Сергей Бирюков и Денис Гаврилов (спорт слепых), парабадминтонистка Татьяна Гуреева (спорт лиц с ПОДА). В ведомстве отмечают, что вместе с Денисом Гавриловым в качестве зрячего спортсмена отправится стайер Сергей Иванов.

Спортсмены сейчас находятся на заключительных тренировочных сборах.

Отметим, что Елена Иванова является трёхкратной чемпионкой Параолимпиады в Лондоне (2012 год). Она специализируется на беге в 200 и 400 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Параолимпийские игры в Токио начнутся 24 августа. В состав российской команды включён 241 спортсмен из 50 регионов.

Напомним, что в состав олимпийской команды России вошли четыре спортсмена из Чувашии. Это гимнасты Владислав Поляшови Елена Герасимова, борец вольного стиля Сергей Козырев и легкоатлетка Анжелика Сидорова.