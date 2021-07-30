Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 30 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В сети появился список пострадавших при взрыве на комбинате «Каменский» в Ростовской области. По неподтверждённым официально данным, сильные ожоги получили семь человек — две женщины и пятеро мужчин. Пациенты находятся на грани жизни и смерти.

Pixabay.com Взрыв

Тем временем донские власти, как и спасатели, продолжают хранить молчание. Все обращения за разъяснениями остаются без ответа. Якобы комментарий в ближайшее время появится на сайте предприятия.

Цех, в котором произошел хлопок, относится к так называемому «закрытому» типу. Здесь производится продукция особого назначения. Площадь пожара, после которого произошёл взрыв, составила 50 кв. метров.

Телеграм-канал «Че по Ростову?» сообщает, что нарушений протоколов безопасности, а также утечки химических веществ не зафиксировано.