Ярославль, 30 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Компания «Стим-Казань» займётся нанесением пластиковой светоотражающей дорожной разметки в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Нанесение разметки в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэрия Ярославля объявила аукцион на работы по нанесению дорожной разметки в местах концентрации ДТП. В рамках контракта подрядчик нанесет на дорожное полотно «холодный пластик со световозвращающими элементами». Всего в списке 79 дорожных объектов, включая Московский проспект, Октябрьский мост, Красная, Советская, Богоявленская площади.

Подрядчик «Стим-Казань» готов выполнять работы за 7 миллионов 851 тысячу рублей, упав от начальной цены контракта в 2 раза. В Центральной России фирма контрактов ранее не выигрывала, среди заказчиков ее работ значатся «ТатАвтодор» в Казани и администрация города Октябрьский в Башкирии.