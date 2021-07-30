Красноярск, 30 июля, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 490 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 90 523. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Список выздоровевших в регионе пополнился 510 фамилиями. За всё время коронавирус победили 75 836 красноярцев.

За сутки жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 25 человек. За весь период пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 4420 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в крае выявили 488 носителей коронавируса, выздоровели 420 человек, скончались 23 ковид-пациента.